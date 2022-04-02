«Он участвовал во многих российских проектах»: критик Остудин после заявления Нетребко посочувствовал ее мужу

Оперная дива официально объявила, что не поддерживает свою страну.

Звезда мировой оперы Анна Нетребко накануне высказала свою позицию по украинским событиям, развивающимся при участии России с конца февраля. Дива выбрала не поддерживать Родину и предпочла Европу.

Музыкальный критик Алексей Остудин в беседе с МК.ru оценил позицию звезды и обрисовал ее творческое будущее. Эксперт уверен, что расплачиваться за сказанное придется не только самой диве, но и ее родным, в частности, мужу, тенору Юсифу Эйвазову.

«У нее в России есть и родственники, и супруг Юсиф Эйвазов, который также мировая звезда, но он активно участвовал во многих российских проектах. Что теперь будет с ним? Анна прекрасно понимает, к каким последствиям ее заявление приведет», — посочувствовал критик Эйвазову.

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