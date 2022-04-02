«Она еще молода»: Семенович назвала причину неудачи Валиевой на Олимпиаде в личном турнире

По словам певицы, фигуристка просто не справилась с личным напряжением.

Певица и телеведущая Анна Семенович заявила, что фигуристка Камила Валиева не справилась с высоким напряжением на Олимпиаде, поэтому не смогла на сто процентов откатать произвольную программу в личном турнире.

«Она еще очень молода, и я уверена, что она все еще сделает и не раз станет чемпионкой, принесет нашей стране медали. Отказываться от участия в Олимпиаде или нет, это, конечно, не мне решать, для этого есть спорткомитет». Анна Семенович

По словам Анны Семенович, и без Олимпиады существует много важных и крупных соревнований. Она заметила, что выступать без своего флага и гимна – это огромная несправедливость в отношении наших спортсменов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева смогла победить в командных соревнованиях на Олимпиаде в китайском Пекине. А вот в личном турнире она осталась только четвертой.

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