«Может стоить карьеры»: музыкальный критик – о творческом будущем Анны Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко обозначила официально свою позицию относительно происходящего. После того как с ней отказались сотрудничать многие мировые сцены, дива долгое время тянула паузу, но в итоге выбрала Запад.

Музыкальный критик Алексей Остудин предсказал, что будет с творческим будущим Анны Нетребко. Он уверен, что дива понимает, что ее ждет, но дольше молчать уже не могла, поскольку является гражданской Европы – в 2006 году получила паспорт Австрии.

«И там ее не поймут, и здесь не простят. Это очень тяжело. Я Анне безгранично сочувствую. Мы сейчас живем в таком мире, что каждое твое слово может привести к финансовым и репутационным потерям. Может стоить карьеры. В случае с Анной сложно предсказать, как будет развиваться история дальше, но то, что ее уже в России начали критиковать – понятно. А на Западе пока театры не высказались относительно искренности заявления Нетребко. Сегодня от артистов будут требовать «публичных присяг», — приводит слова Остудина сайт МК.ru.

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