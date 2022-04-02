«Очень личный пост»: загорелая Рудковская в «леопардовом» купальнике похвасталась фигурой

Накануне Яна Рудковская призналась, что уже два раза делала операцию по уменьшению груди. Продюсер планирует лечь под нож хирурга еще раз. Ее бюст продолжает расти. Хирургическое вмешательство, по словам Яны, — не только эстетика, но и необходимость, так как у нее возникают боли в спине.

В своей соцсети блондинка поделилась кадрами, на которых позировала на Мальдивах. Яна надела яркий купальник с леопардовым принтом, поверх накинула такой же расцветки парео, которое красиво развевалось на ветру. Цвет наряда эффектно подчеркнул яркий загар блондинки.

«Я написала очень личный пост про мой опыт по уменьшению груди и отношению к этой теме. Надеюсь, моя история поможет кому-то принять правильное решение», — пописала кадры Рудковская.

Напомним, ранее Яна Рудковская рассказала про потраченный миллион евро в бутике Chanel.

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