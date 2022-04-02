«До Рио-де-Жанейро» он так и не дошел»: Затравкин сравнил сбежавших звезд с Бендером

Музыкант Лука Затравкин заявил, что звезды, которые в последнее время покинули страну, просто поддались массовой панике. Он думает, что среди них есть те, кто не совсем чист на руку.

Как отметил Лука Затравкин, некоторые звезды убежали, чтобы спрятать свои сокровища. Это, как он думает, в их ситуации вполне разумно. Селебрити просто хотят обезопасить себя и свое благосостояние.

«Но мы помним по Остапу Бендеру, который смог украсть миллион и отделаться в золотые цепи, что закончилась его эмиграция очень плачевно. До Рио-де-Жанейро он так и не дошел. И эта история вполне реальная». Лука Затравкин

Напомним, что за последнее время Россию покинуло сразу несколько известных персон. Среди них такие личности, как певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак, сообщает 5-tv.ru.

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