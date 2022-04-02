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Уже делят постель: Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин порезвились в кровати

У бывших супругов, похоже, возобновился роман.

Уже делят постель: Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин порезвились в кровати
Лариса Копенкина с Прохором Шаляпиным. Фото: Global Look Press

Музыкант Прохор Шаляпин и его бывшая жена Лариса Копенкина снова вместе. Они уже делят постель на двоих, не скрываясь от публики. Накануне артист порезвился с экс-женой в кровати, примерив на себя маску старика.

«Когда зарабатываешь хорошо, то с тобой всегда будет рядом молодая, несмотря на твой возраст. Сейчас я вам ее покажу. А? Видите, какую я себе нашел!», — произнес артист и направил камеру на свою «молодую».

Копенкина залилась от смеха. «Дурачок маленький!», — прыснула избранница певца.

Напомним, что Копенкина и Шаляпин были женаты чуть больше года. В 2015 году они разошлись. Разница в возрасте у пары – 30 лет.

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