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«Ко мне не применимо слово взятка»: Сафронов рассказал о победах в судах над гадалкой Вердиш

По словам иллюзиониста, все обвинения соперницы в его адрес – лишь фантазия.

«Ко мне не применимо слово взятка»: Сафронов рассказал о победах в судах над гадалкой Вердиш
Сергей Сафронов. Фото: Global Look Press

Иллюзионист Сергей Сафронов заявил, что выиграл уже три суда у гадалки Алины Вердиш, которая на всю страну обвинила его во взяточничестве.

Алина Вердиш
Алина Вердиш. Фото: соцсети

«Ко мне не применимо слово взятка, а также то, что обвинения Вердиш являются всего лишь ее фантазиями и не имеют ничего общего с истиной».

Сергей Сафронов

Как отметил Сафронов, привлечь Вердиш к уголовной ответственности пока не получается. В дальнейшем он продолжит добиваться справедливости. При этом он уверен, что Вердиш продолжит снимать свои фейковые ролики, в которых с помощью монтажа будет множить грязь о нем, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что полтора года назад участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила Сергея Сафронова во взяточничестве. По ее словам, иллюзионист брал деньги за подсказки на шоу.

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