«Херманис категоричен, он говорит, что спектакль надо снять»: Калягин — о судьбе «Горбачева» с Хаматовой

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что внимательно ознакомился с письмом латвийского режиссера Алвиса Херманиса, в котором тот просит убрать из репертуара Театра Наций постановку «Горбачев» с актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли.

«Мы получили письмо от режиссера Херманиса, в котором он просил не играть его спектакль в России. Режиссер настаивает, чтобы спектакль «Горбачев» убрали из репертуара». Александр Калягин

Как отметил Александр Калягин, он сам сейчас находится в больнице. «Мои замы собираются и обсуждают сложившуюся ситуацию. У нас масса нерешенных вопросов. Мне прочитали письмо Херманиса. Он категоричен. Говорит, что спектакль надо снять. Если режиссер настаивает, то мы обсудим эту ситуацию. Насчет премии «Гвоздь сезона» спектаклю «Горбачев» сказать ничего не могу. Я пока не думаю ничего по этому поводу», — заявил Калягин.

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Ранее стало известно, что сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова может быть удостоена престижной премии «Гвоздь сезона» за спектакль «Горбачев». Эта постановка значится в числе номинантов.

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