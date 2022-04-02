«Не вижу моральной и душевной возможности»: почему Галкин решил больше не показывать своих двойняшек Лизу и Гарри

Максим Галкин внезапно прервал молчание. После продолжительного отсутствия в соцсетях накануне он опубликовал свежие кадры. Шоумен прокатился на велосипеде по улицам израильской Кесарии. Фолловеры отметили, как сильно изменился юморист. Он сменил прическу, посвежел и даже помолодел.

Конечно же, фанаты с нетерпением ждут свежие кадры двойняшек Пугачевой и Галкина – Лизы и Гарри, ведь раньше шоумен практически каждый день хвастался их успехами в своей соцсети. Теперь же, по словам Максима, этого не будет.

«Меня просят продолжать вести соцсети так, как я вел их раньше, с забавным контентом и видео с детьми. Но я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои каналы связи не будут», — рассказал Максим в соцсети.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в начале марта.

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