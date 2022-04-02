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Афродита в пене: Наталья Рудова взбудоражила поклонников ракурсами из ванны

Красавица решила после трудовой недели уединиться на водные процедуры.

Афродита в пене: Наталья Рудова взбудоражила поклонников ракурсами из ванны
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса Наталья Рудова завершила свое участие в проекте с Павлом Прилучным. Артистка плотно снималась на протяжении нескольких недель и теперь отдыхает после насыщенных трудовых будней.

В минувшую пятницу Рудова никуда не пошла вопреки традиции. Она решила провести конец недели в спокойной уединенной обстановке и отправилась в ванну.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Водные процедуры с пеной Рудова запечатлела на фото и поделилась им у себя в микроблоге, взбудоражив поклонников. Будто Афродита, она возлежала в водичке, устроив себе кинопоказ в расслабляющей обстановке.

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