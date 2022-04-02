К маме, в Израиль: Кристина Орбакайте собралась покинуть Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин скоро будут встречать дорогую гостью. К ним собралась прилететь Кристина Орбакайте, старшая дочка примадонны.
Сама Орбакайте отмалчивается о том, что собралась покинуть страну, но в афише российских концертов на израильском сайте уже вывесили анонс предстоящих гастролей дивы.
Певица проведет в Израиле с гастролями неделю. В мае у нее будет день рождения (25 мая), и не исключено, что она захочет его отметить в кругу родных на Земле обетованной.
Ранее стало известно, что Максим Галкин в Израиле нашел работу. У артиста плотно стоят концерты на половину июня, и многие даты уже почти с аншлагом. Так что до лета звездное семейство явно не вернется в Россию.
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