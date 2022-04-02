Крид лопнет от ревности: Валя Карнавал в бикини не по размеру показала перед камерой, чем ее наградила природа

Красавица Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, уже обосновалась на новой площадке – в соцсети «ВКонтакте». Девушка не только постит там фото и новости, но и снимает ролики, как в TikTok.

Новый липсинг Карнавал запостила накануне с отдыха. В кадре певица позирует в бикини цвета взбесившейся Барби, лиф которого ей явно не по размеру. Красотка показала в нем все то, чем ее наградила природа, восхитив многочисленную публику.

Кто-то заметил, что когда экс-бойфренд Вали Егор Крид увидит такую красоту, он лопнет от ревности. Сам рэпер сейчас находится в Дубае, и рядом с ним частенько появляется Клава Кока.

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