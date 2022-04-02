Стало известно, где похоронят Александру Яковлеву

Актриса умерла на 65-м году жизни.

Актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Причина смерти – онкология, с которой она боролась несколько лет. Звезде «Экипажа» не помогли ни операция, ни терапия.

Александру Яковлеву похоронят в родном Калининграде. Об этом рассказал близкий друг умершей, режиссер Николай Лебедев.

«Она умерла под Питером. Хоронить будут на родине. Она об этом попросила», — уточнил Лебедев в интервью РИА Новости.

О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

больше по теме «Прощай, Саша»: Садальский вспомнил, как мужественно боролась за жизнь тяжелобольная ЯковлеваАктриса умерла на 65 году жизни 1 апреля.

Напомним, как актриса Александра Яковлева была востребована в 80-х. Она сыграла в таких картинах, как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других.

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