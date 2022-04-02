«Это реально Алсу?»: поклонники «Маски» обсуждают в Сети, кто скрывается в костюме Пчелы

Уже известно, с какой песней любимая жужелица Киркорова выйдет на сцену в новом выпуске.

В третьем сезоне шоу «Маска», грандиозная премьера которого идет на НТВ, осталось уже восемь засекреченных участников. В преддверии нового выпуска в Сети разгорелись жаркие баталии : кто же из звезд может скрываться в костюме Пчелы, или как ее еще называют, любимой жужелицы Филиппа Киркорова.

В комментариях под новым выступлением Пчелы, фрагмент которого появился в Сети, — жаркие споры. Среди вариантов регулярно повторяется несколько имен. Но единого мнения до сих пор нет ни у зрителей, ни у жюри – получается, что «медоносный» участник справляется со своей задачей на все сто.

«Это реально Алсу?», «Скорее, Дэнс», «Мне кажется там Лолита», «Может актриса какая-нибудь», «Я думаю, что это Кэти Топурия. Но вообще я жду в этом шоу Надежду Ангарскую, но голос не ее, и подсказки тоже не совсем подходят», «Такое ощущение, что Ева Польна, так как пчелка не худая, а не много в теле», «Всегда пела круто и очень похоже на Ладу Дэнс. Здесь поет похуже и вылитая Алсу! Прям слышу ее, к сожалению», — гадают подписчики в Telegram.

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