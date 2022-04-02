«Отреклась»: психолог Степанова «пнула» переобувшуюся Нетребко за многомиллионные гонорары на российской сцене

Ранее оперная певица заявила, что выбрала Европу, а не Россию.

Оперная певица Анна Нетребко на днях высказала свою официальную позицию, бросив камень в Россию. Дива предпочла Европу Родине, и заявила, что скоро возобновит там свои концерты.

Но когда стало известно, сколько денег зарабатывала Анна Нетребко, не смогли промолчать многие. Психолог, блогер Вероника Степанова, подчеркнувшая, что Нетребко платили многомиллионные гонорары – один только контакт в Мариинском театре впечатляет.

«Анечка Нетребко отреклась от Российской власти в пользу Австрийской. Игнорируя тот факт, что Россия платила ей по тринадцать миллионов за выступление», — заметила психолог у себя в Telegram-канале.

К слову, от Степановой достается многим российским звездам. Особенной любимицей у блогера стала Ксения Собчак, после того как она взяла у психолога интервью.

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