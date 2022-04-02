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Дом, квартиры, отель: чем владел в России уехавший в США Андрей Разин

Продюсер теперь живет в Майами.

Дом, квартиры, отель: чем владел в России уехавший в США Андрей Разин
Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Продюсер Андрей Разин теперь живет на берегу Атлантического океана. Из России он перебрался в Майами, предварительно продав всю недвижимость. Правда, пока неясна судьба отеля в Сочи, о котором 58-летний специалист не раз говорил.

А вот другие объекты, ранее принадлежавшие Разину, уже нашли новых хозяев. Речь идет о загородном доме в поселке «Московский», трех квартирах на Тверской, квартире в Красногорском районе, а также апартаментах в Санкт-Петербурге.

Сам же продюсер числится временно зарегистрированным в квартире своего адвоката в Ставрополье. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, на днях телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против Андрея Разина за клевету. Продюсер выплатит известной блондинке 300 тысяч рублей.

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