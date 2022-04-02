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«Прежним не будет»: Максим Галкин отказался вести свои соцсети

Шоумен уже месяц живет в Израиле и редко появляется онлайн.

«Прежним не будет»: Максим Галкин отказался вести свои соцсети
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин впервые за долгое время после отъезда в Израиль показал себя. Артист вышел на связь с улиц Кесарии и рассказал, что у него запланировала череда концертов по стране, а также назвал бредом новости, которые после его побега за границу появились в Сети.

Кроме того, артист отдельно коснулся своего пребывания в соцсетях. Он ответил на просьбы своих подписчиков, которые просят вести аккаунты как раньше – показывать Аллу Пугачеву и деток Лизу и Гарри, свои прогулки и прочие будние дела. Но шоумен отказался.

«Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать, поэтому пока что прежним ни Instagram*, ни новый Telegram-канал, что я завел, не будет», — подчеркнул артист.

*Instagram — социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации.

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