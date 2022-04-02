«Свалила еще одна шпрота»: Охлобыстин прошелся по сбежавшей из страны Дапкунайте, не стесняясь в выражениях

Накануне стало известно, что еще одна звезда сцены покинула Россию после февральских событий на Украине. Ею оказалась актриса Ингеборга Дапкунайте, сделавшая головокружительную театральную и кинокарьеру в нашей стране. При этом, она подчеркнула, что, мол, надо было покинуть Россию еще в 2014 году. Сейчас она с семьей в Бельгии.

Актер Иван Охлобыстин после таких известий не смог промолчать. Он не стал выбирать выражения и от души прошелся по Дапкунайте и ее лицемерию.

«Свалила еще одна шпрота. И Слава Богу! Выговорить ее имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась», — высказался вслед Дапкунайте артист.

К слову, не одна Дапкунайте скрылась за границей. Еще одна актриса, Чулпан Хаматова, эмигрировала в Латвию и возвращаться не собирается.

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