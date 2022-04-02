«Я не могу умирать»: Миронова вспомнила слова скончавшейся Яковлевой

На 65 году жизни после нескольких лет борьбы с раком груди умерла актриса Александра Яковлева. Многие зрители помнят ее по фильмам «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи» и другим.
Она знала, что век ее недолог и на прощание в 2021 году решила снять свой фильм под названием «Князь» про полководца Александра Невского, работа над которым шла в Забайкалье.
Именно эту картину вспомнила Мария Миронова, прощаясь в своем телеграме с Александрой Яковлевой.
«Александра Евгеньевна, Сашенька… Как безвременно… Умная, красивая, очень сильная женщина, которая боролась за жизнь годы, отвоевывая у болезни каждый месяц и день. И несмотря на болезнь, мечтавшая снимать кино, свое кино, как в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» мистер Ферст.
Дорогая, Сашенька, ваш сценарий в моей почте и ваши слова в моем сердце: «Я не могу умирать. Я должна сделать так, чтобы он был снят».
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