«Проблема в тебе, а не в них»: почему Бузова всегда плохо вспоминает бывших, высказалась Миро

Блогер Лена Миро недавно нахваливала Ольгу Бузову, которая, по ее мнению, делает правильный контент в своем телеграм-канале. Ну и теперь она решила вернуться к своему обычному имиджу – пустилась в критику.

На сей раз Лена Миро решила порассуждать о поведении Ольги Бузовой относительно ее бывших. Их, считает акула пера, артистка всегда критикует.

«Люди встречаются, расстаются, расходятся. На это есть миллион причин, но почему-то у Оленьки всегда одна — то Дава ей не такой, то Тарасов?

При этом тот же Тарасов спокойно живет с новой женой, рожают детей и ту все устраивает. Дава тоже с кем-то живет, наверное. Мне кажется, что все твои бывшие говорят о тебе — какие они, такая и ты. И если уж ты ругаешь их всех подряд без разбора, то проблема, вероятно, в тебе, а не в них», — рассудила Миро.

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