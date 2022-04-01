Звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева умерла

Много лет актриса мужественно сражалась с онкологией.

На 65-м году жизни умерла советская и российская актриса Александра Яковлева, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Николая Лебедева, который тесно сотрудничал с ней.

«Это, к несчастью, произошло», — подтвердил он печальную весть.

Александра Яковлева известна миллионам зрителям по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.

Напомним, звезда кино много лет боролась с онкологией, она не скрывала от публики, что у нее четвертая стадия, и прекрасно осознавала, что дни ее сочтены.

В январе ее поклонники забили тревогу из-за того, что она перестала выходить на связь, последние сообщения в социальных сетях от нее были в сентябре прошлого года.

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