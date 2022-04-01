Один антиквариат! Васильев показал свои 11-комнатные хоромы в Калининградской области

Александр Васильев не скрывает, что обстановка влетела ему в копеечку.

Александр Васильев на канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком» провел видеоэкскурсию по своей роскошной 11-комнатной квартире в Зеленоградске Калининградской области. Апартаменты больше напоминали музей, нежели жилое помещение.

Историк моды не скрыл, что специально приобрел недвижимость в старинном доме — в немецкой вилле Вальдфриден и полностью оформил ее интерьер в стиле Серебряного века.

«Светильники все старинные, буйотки (французские самовары. — Прим. авт.), много живописи, здесь нет ни одной копии. Это непросто ни по цене, ни по времени!» — признался Васильев.

Ведущий «Модного приговора» показал набор старинных подушек ручной работы, коллекцию пластинок, антикварные статуэтки и часы.

Ранее Александр Васильев провел видеоэкскурсию по своим двухэтажным апартаментам в Турции с садом и бассейном во дворе.

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