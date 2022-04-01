«Вишенка на торте»: Стеша Маликова похвасталась плоским животиком в образе для ужина в ресторане

Дочь Дмитрия Маликова — Стеша Маликова — показала, в чем отправилась на вечерний променад.

Маликова выбрала для ужина в ресторане черный жакет с мужского плеча. Также блондинка надела юбку с заниженной талией в цвет жакета. Стеша добавила под пиджак кроп-топ на бретелях.

Начинающий дизайнер собрала волосы, тем самым оголив шею и зону декольте. Стеша надела круглые серьги молочного оттенка. А на руках у Маликовой было кольцо с салатовым камнем, золотые браслет и часы.

Маликова дополнила образ красной сумкой с золотистыми вставками. Образ Стеши акцентировал внимание на тонкой талии знаменитости. Девушка похвасталась стальным прессом.

«Вишенка на торте — красная помада на губах, но в последний момент что-то пошло не так», — написала в личном микроблоге Стеша.

Напомним, ранее Стеша Маликова презентовала новую вещь из своей весенней коллекции. Знаменитость показала молочный кардиган с бутонами роз.

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