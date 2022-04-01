Пугачева может дальше отдыхать: Галкин нашел в Израиле работу по профессии

Максим Галкин после длительного перерыва решил сообщить публике, как он живет.

Максим Галкин долго хранил молчание в Израиле, однако сейчас артист решил все-таки коротко рассказать о своей жизни за границей поклонникам.

Он вышел на связь с фолловерами в социальных сетях, показав свою новую короткую стрижку. Артист рассказал, что у него запланированы гастроли в Израиле и пригласил на свои концерты почитателей.

Галкин также не скрыл, что его дети Гарри и Лиза рядом, но показывать развлекательный контент с ними он не будет, поскольку у него для этого нет настроения. Также муж Аллы Пугачевой попросил не верить многочисленным кривотолкам, которые появляются рядом с его фигурой.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте тоже собралась в Израиль с гастрольным туром, в настоящий момент она дает юбилейные концерты по России.

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