«Папина любовь»: Эмин Агаларов нежно обнимал дочь в розовом платье

После долгого перерыва исполнитель Эмин Агаларов вышел на связь со своими подписчиками. Знаменитость разместил в своих социальных сетях фотографию с дочерью на руках.

Эмин в оливковой кепке и болотной футболке крепко обнимал малышку Афину. Девочка в розовом платье с отливами желтого трогательно прижалась к папе. У Афины на голове был собран хвостик, а ее наряд украшала бахрома.

Подписчики Агаларова обрадовались обновлениям в профиле артиста.

«Наконец-то снова видим милоту», «Папина любовь», «Мы скучали», «Так быстро растут дети. Как же это мило!», «Ура! Эмин объявился на своей страничке и не один», «Круто! Вы появились и это главное», – восхитились малышкой и ее папой поклонники Эмина Агаларова.

Напомним, ранее Эмин Агаларов показал архивное снимки со своей бабушкой. А позже знаменитость закружил любимую родственницу в танце во время празднования ее дня рождения.

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