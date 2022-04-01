Виноваты «кружочки»! Бузова оправдалась за свой уродливый вид в Telegram

Певица показала на обычном видео, что и без масок выглядит хорошо.

Ольга Бузова активно осваивает Telegram и его возможности. Здесь вместо stories, которые были популярны в заблокированной в РФ сети, можно публиковать другие экспресс-истории, которые в народе прозвали «кружочками». И фильтров в них не предусмотрено.

Ольгу Бузова даже сделала видеообращение к Павлу Дурову, разработчику канала, в котором попросила сделать фильтры. Звезда не скрывает, что ей совсем не нравится ее вид в «кружочках». Тем более в Сети активно обсуждают изменившийся внешний вид звезды в Интернете после блокировки запрещенной соцсети.

Теперь Бузова оправдалась в своем канале за свой неприглядный вид в «кружочках», предъявив доказательство: обычное видео без фильтра.

«Почему «кружочки» так уродуют? Вот же я!» — сказала Ольга Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.