«Я в диком восторге»: Юлия Ковальчук поделилась первым фото из страны, в которую уехала вместе с мужем

Певица Юлия Ковальчук вместе с мужем, музыкантом Алексеем Чумаковым в эти дни находится в стране, которую мечтала увидеть много лет.

Это полный экзотики и колорита Узбекистан. В микроблоге Юлия Ковальчук поделилась первым снимком, который сделала во время путешествия.

В кадре она предстала вместе с Алексеем Чумаковым на фоне главной достопримечательности Самарканда – площади Регистан.

«Моя невероятная мечта сбылась. Нам с Алексеем Чумаковым удалось на пару дней выбраться в Самарканд, и я в диком восторге. Обязательно сделаю вам потом объемный пост о том, что и как можно посмотреть, но этот город обязателен для путешествия», — поделилась с поклонниками Юлия Ковальчук.

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