«Светит не только своим родным»: Эвелина Бледанс назвала себя самой счастливой матерью

Актриса Эвелина Бледанс поздравила своего сына Семена с днем рождения. Мальчику уже десять лет.

Эвелина призналась, что ее Семен осчастливил многих.

«Сегодня родилось Солнце! Солнце, которое 10 лет светит не только своим родным, но и очень-очень многим людям! За свои 10 маленьких лет он спас тысячи жизней и доказал миллионам, что жизнь с синдромом Дауна – не приговор. Я самая счастливая мать на Земле!», – написала в личном микроблоге Эвелина.

«Семен, с юбилеем! Все пожелания написала на подарке. Полный вперед в новые десятилетия!», – присоединилась к поздравлениям Екатерина Стриженова.

Другие знаменитости не остались в стороне и порадовались за Семена в комментариях под фото.

«Вы чудесные! Поздравляю вас обоих!», – написала Лариса Вербицкая.

Катя Лель тоже поздравила Эвелину Бледанс с днем рождения ее сына:

«Поздравляю, дорогая! Пусть твое Солнышко всегда согревает тебя любовью и радостью!»

Напомним, ранее Эвелина Бледанс высказалась о тех артистах, что покинули Россию в последнее время.

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