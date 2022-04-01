«За мат простите»: Родион Газманов дал волю эмоциям, встретив на «Давай поженимся!» экс-возлюбленную

Музыкант Родион Газманов отчитал создателей программы, уговоривших его принять в ней участие во второй раз.

Сыну известного музыканта Олега Газманова Родиону летом исполнится уже 41 год. Наследник знаменитости, который и сам покорил звездный олимп, все еще не женат.

Это обстоятельство, судя по всему, многим не дает спокойно спать. В окружении Родиона Газманова пытаются устроить его личную жизнь.

Музыкант принял предложение испытать судьбу на шоу Первого канала «Давай поженимся!».

В микроблоге Родион Газманов рассказал, что из этого не вышло ничего хорошего. На передаче он встретил свою бывшую и из-за этого обрушил свой гнев на редакторов «Давай поженимся!».

«Только я мог дать себя уговорить сходить во второй раз в жизни на программу «Давай поженимся!» и встретить там бывшую. Большое свинство со стороны редакции, конечно, но им рейтинги делать надо, поэтому у меня почти нет к ним претензий. Должен извиниться перед телезрителями: я редко теряю самообладание, за мат простите, но зато все по-честному. Концовка, кстати, весьма неожиданная, оба моих родителя в шоке, как и я сам, если честно», — поделился Родион Газманов.

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