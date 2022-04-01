«Как вам смена имиджа?»: Жасмин предстала на публике блондинкой

Певица Жасмин, пожалуй, является одной из самых стабильных звезд отечественной эстрады в плане сохранения своего образа.

С начала карьеры певицы люди ее помнят исключительно брюнеткой с длинными волосами. И вот в своем телеграм-аккаунте она неожиданно предстала перед публикой на фото в образе блондинки.

«Весна как время обновлений, экспериментов, новых начинаний и надежд не обошла меня стороной. Как вам такая смена имиджа?» — написала Жасмин.

Многие фолловеры пришли в восторг от изменений, похвалив артистку за смелость, однако кое-кто обратил внимание, что публикация была создана 1 апреля, а в этот день, как известно, не стоит никому верить.

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