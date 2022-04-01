В гостях у папы: Тата Блюменкранц из «Дома-2» отдала дочь Бетти бывшему мужу

Четырехлетняя Беатриса находится дома у Валеры Блюменкранца и его жены Ани Левченко.

Отношения между Татой Блюменкранц, ее бывшим мужем Валерой и его нынешней женой Анной Левченко заметно потеплели.

Настолько, что Тата Блюменкранц разрешила четырехлетней дочери Бетти погостить в Санкт-Петербурге у папы.

Да и повод для приезда малышки нашелся отличный — первого апреля день рождения у младшего братика Бетти Давида, сына Валеры Блюменкранца и Ани Левченко.

В телеграм-канале Аня Левченко показала, как хорошо себя чувствует у них в гостях маленькая Бетти.

Валера Блюменкранц с удовольствием играет с двумя наследниками, наслаждаясь общением с дочкой и сыном.

Бетти трогательно поздравляла Давида с днем рождения. В микроблоге Аня Левченко показала фото, на котором Бетти прильнула с поцелуем к щеке младшего братика.

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