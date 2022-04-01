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Было – стало: как Саша Черно выглядела до похудения и в какую стройняшку превратилась сейчас

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно избавилась от пятидесяти килограмм лишнего веса и худеет дальше.

Было – стало: как Саша Черно выглядела до похудения и в какую стройняшку превратилась сейчас
Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно меняется на глазах. В октябре прошлого года Саша Черно решилась на кардинальные меры ради того, чтобы избавиться от лишнего веса.

Почти полгода работы Саши над собой дали ощутимые результаты. Саша Черно сообщила, что к концу марта ей удалось избавиться от пятидесяти килограммов лишнего веса.

И останавливаться на этой цифре Саша Черно не планирует. А это значит, что еще через какой-то промежуток времени Саша станет еще стройнее.

На своей страничке в соцсети Саша Черно напомнила, как выглядела в октябре прошлого года. На снимке предстала объемная дама, которая не смогла уместить свой огромный живот в штаны.

Саша Черно до начала похудения
Саша Черно до начала похудения. Фото: соцсети

А вот на следующем кадре Саша Черно показала, какой стала сейчас. Ее фигура заметно изменилась, Саша стала намного компактнее.

Так Саша Черно выглядит сейчас
Так Саша Черно выглядит сейчас. Фото: соцсети

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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