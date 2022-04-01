Суммы поражают воображение: какие деньги зарабатывала Нетребко в России

Анна Нетребко в личном блоге сообщила о возобновлении своей карьеры в Европе. Оперная дива подчеркнула, что платит налоги в Австрии и «никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ». Однако финансовую поддержу от россиян — своих зрителей — звезда точно получала, и очень даже неплохую. Суммы просто поражают воображение.

Сайт КП привел несколько примеров с весьма недурным заработком. В 2014 году Театр оперы и балета в Казани заплатил Анне Нетребко гонорар в 5,7 млн рублей за концерт.

В 2021-м она зарегистрировала ИП в России, заключив контракт с Мариинским театром. За участие в них ей положено 13,5 млн рублей. Отдельно в договоре прописана стоимость одной партии — 2 млн 250 тысяч рублей. К слову, в Санкт-Петербург Анна Нетребко собирается прилететь несмотря ни на что — в театре подтвердили ее выступление в фестивале «Звезды белых ночей».

Важно, что финансирование проекта осуществляется за счет государственных денег. Поэтому удивительно выглядит заявление Анны Нетребко о том, что она «не получала финансовой поддержки правительства РФ».

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