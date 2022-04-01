«Может, включите остатки мозга?»: муж Наташи Королевой обрушился на жителей Европы из-за санкций

Муж известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко записал в микроблоге видеообращение.

В нем Глушко, известный под творческим псевдонимом Тарзан, задает вопросы гражданам, живущих в странах, правительства которых ввели санкции против России.

По мнению Сергея Глушко, при этом они пострадали сильнее, чем наша страна.

«Хочется просто спросить людей, живущих в «недружественных» странах. Как вам санкции ваши? Сильно хотели ввести против России? Ввели. И что дальше? Сейчас будете голодать. На бензин у вас цены взлетели. Вы этого хотели? Вы задайте вопросы своему руководству по поводу того, что у вас происходит с экономикой. Кто в этом виноват? Россия? А может включите остатки мозга и обратите взоры на тех, кто вас заставляет вводить эти санкции, которые бьют по вашему благосостоянию. Такая незамысловатая цепочка, что не надо много мозга, чтобы это понять. Давайте, думайте», — высказался Сергей Глушко.

Напомним, ранее Сергей Глушко ответил хейтерам, назвав их убогими людьми, которые пытались напугать его тем, что он не сможет покупать дорогое нижнее белье.

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