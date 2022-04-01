Мариинский театр подтвердил: Нетребко все-таки прилетит на фестиваль в Санкт-Петербург

Оперная певица Анна Нетребко выступит на музыкальном фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге. По сообщению ТАСС, Мариинский театр подтвердил этот факт.

Напомним, фестиваль будет проходить в Северной столице с мая по июль этого года.

Эта информация появилась на фоне отказа Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в проведении концерта Нетребко. Он был запланирован на его сцене 2 июня.

«Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — написали на сайте театра.

Ранее Анна Нетребко написала в своих социальных сетях, что не одобряет позицию России и подчеркнула, что платит налоги и живет в Австрии. Также певица сообщила, что возобновляет свою концертную деятельность в Европе.

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