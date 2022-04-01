«Жажда обогащения и славы»: Вячеслав Володин прокомментировал заявление Анны Нетребко

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на своей странице в социальной сети отреагировал на недавнее заявление известной оперной певицы Анны Нетребко по поводу событий, происходящих в мире.

По мнению Вячеслава Володина, позиция Анны Нетребко — это предательство.

«Есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то — в погоне за деньгами, кто-то — с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?» — высказался Вячеслав Володин.

Напомним, с Анной Нетребко отказались сотрудничать ведущие европейские театры. После этого певица выступила с заявлением, в котором осудила действие государства. Сейчас Анна Нетребко вместе с семьей находится на отдыхе в Дубае.

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