«Целый человек!»: Саша Черно из «Дома-2» со слезами на глазах объявила, сколько килограммов уже сбросила

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно не может поверить в столь значительные цифры.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно всегда была дамой весомых достоинств. На проекте для нее даже устраивали перезагрузку — нанимали врачей, тренеров, разрабатывали диету.

Но каких-то ощутимых результатов это не принесло. У Саши Черно, по ее же признанию, не было мотивации.

Она появилась только, когда Саша Черно стала мамой. Родив сына, Саша решила основательно взяться за себя.

В октябре прошлого года она прибегла к экстремальным мерам, а затем начала правильно питаться. В итоге, за несколько месяцев сумела добиться впечатляющих результатов.

В телеграм-канале Саша Черно озвучила, сколько килограммов она уже сбросила.

«Ну, а из самых приятных новостей. У меня минус пятьдесят. Вы вообще понимаете? Минус пятьдесят! Целый человек!» — сообщила Саша Черно.

При этом на глазах у нее выступили слезы. Судя по всему, брюнетка до сих пор не может поверить, что ей хватило силы воли, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Очевидно, что близок тот день, когда все увидят новую Сашу Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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