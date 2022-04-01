«Не можешь отвести глаз»: Стеша Маликова выбрала кардиган, расшитый розовыми бутонами

Старшая дочь композитора Дмитрия Маликова похвасталась новинкой своего гардероба. Стеша Маликова решила добавить немного цветочных принтов к своим нарядам.

Маликова надела белоснежный кардиган с крупными пуговицами и поясом. Вышивка, навеянная народными узорами, украсила вязаное изделие.

«La vie en rose. Есть такие вещи, которые на картинках выглядят посредственными, а в жизни надеваешь — и просто не можешь отвести глаз от изделия. Мне кажется, это тот самый случай», — отметила Маликова в личном микроблоге.

Стеша сделала пышную укладку на голове и естественный макияж. Также Маликова надела белый топ под кардиган и дополнила образ на весну черными прямыми брюками и красной квадратной сумкой.

«Стеша! Красивые вещи!», «Давайте! Уже импортозамещайте скорее! Ждем!», «Простота всегда вас украшает», «Какая красота!» — написали поклонники Стеши Маликовой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Стеша Маликова рассказала о своей работе. Знаменитость большое внимание уделяет своему шоуруму.

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