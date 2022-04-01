«Никогда не пробовала!»: Бузова поздравила россиян с Днем коньяка и порадовала песенкой про напиток

Ольга Бузова 1 апреля заговорила про праздник, который вряд ли кто-то еще помнит, кроме ведущей — День коньяка.

Звезда поздравила своих подписчиков в телеграме и порадовала их музыкальной импровизацией в честь события, позируя со стаканчиком.

«Я хотела бы, чтобы там был сок, но оказался внутри коньяк! Да нет, ребята, если честно, на самом деле я коньяк не пробовала, потому что я не люблю крепкие напитки!» — сказала Ольга Бузова.

Напомним, в эфире «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев довел Ольгу Бузову до слез вопросом о том, пьет ли она по утрам коньяк.

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