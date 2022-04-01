«Слова «жалость» и «Собчак» несовместимы»: солистка группы «Зоя» высказалась о телеведущей

Как отметила новая фаворитка Сергея Шнурова, она привыкла стирать ластиком все гадости в свой адрес.

Солистка группы «Зоя» Ксения Руденко в эфире программы «Громкий гость» на «Радио «Комсомольская правда» заявила, что не боится критики в свой адрес за композиции «Прощай, элита» и «Шмарофон».

По словам Руденко, она привыкла стирать все гадости в свой адрес. У нее, как она выразилась, есть специальный ластик против хейта.

Также солистка «Зои» высказалась о светской львице Ксении Собчак, которая постоянно конфликтует с Сергеем Шнуровым.

«Я хочу сказать, мне кажется, что слова «жалость» и «Собчак» несовместимы. И думаю, что если бы это был провал, то Ксения Анатольевна уж точно не поленилась и написала бы об этом провале. Но этого не было». Ксения Руденко

Напомним, что певец Сергей Шнуров сейчас активно продвигает проект «Зоя». Он выпустил уже несколько громких песен.

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