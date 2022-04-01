Тимати перестал скрывать отношения с россиянкой – копией Ирины Шейк

Свой роман с Сашей Дони рэпер так и не признал перед публикой открыто.

Рэпер Тимати в последнее время старается быть осторожным в отношении девушек. «Холостяк», конечно, не отказался от общения с противоположным полом, но и выводить в свет своих пассий он не торопится.

Несмотря на то, что бывшая гимнастка Саша Дони рассказывала в своих социальных сетях об отношениях с музыкантом, он об этом ни разу не обмолвился публике — будто ничего и не было.

Раскрывать новых отношений с моделью Валентиной Ивановой он тоже не спешил, несмотря на то, что он случайно (а может быть и нет) периодически засвечивался у нее в личном блоге на фото и видео.

Однако недавно Тимати открыто вышел с ней в свет. Копию Ирины Шейк (так ее прозвали пользователи Сети) заметили в компании с рэпером посетители выставки Art Russia. Они спокойно рассматривали экспонаты, не таясь от глаз людей.

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