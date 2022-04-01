«Она даже бровью не повела»: Михалков расхвалил Андрееву за самообладание в прямом эфире

Режиссер Никита Михалков в эфире «Бесогон ТВ» отметил профессионализм и выдержку телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой.

«Не могу не ответить выдержки и профессионализма ведущей Кати Андреевой. Она даже бровью не повела. И поверьте, это не взбалмошная истеричная дамочка-одиночка. Это не агент ЦРУ. А вот вы знаете, что значит во время прямого эфира попасть в студию, когда эфир идет на большом государственном канале. Это серьезное дело. Пройти туда просто так человеку с улицы невозможно». Никита Михалков

Как отметил Никита Михалков, есть люди, которые могут совершить в прямом эфире преступление. «Такого быть не должно», — заявил Никита Михалков.

Напомним, что журналистка Марина Овсянникова ворвалась в студию на Первом канале и стала выкрикивать политические лозунги во время прямого эфира. Она получила солидный штраф.

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