«Нужно платить неустойку»: Лазарев сообщил об огромных денежных потерях после переноса шоу

По словам музыканта, это очень большие деньги.

Музыкант Сергей Лазарев заявил, что из-за отмены своих мартовских шоу в Санкт-Петербурге и Москве он потерял очень большие деньги.

«Очень много. Я все делал на свои деньги, заработанные еще с предыдущего тура. А все переносы и отмены — это значит, что нужно платить неустойку. Но сейчас не самое лучшее время для премьеры большого шоу». Сергей Лазарев

Как отметил Лазарев, он до последнего верил, что ситуация разрешится и его концерты пройдут по расписанию. Певец даже задействовал все силы в России, чтобы переделать декорации и сшить заново наряды, однако его усилия оказались напрасны, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Сергей Лазарев на протяжении полугода создавал шоу «Я не боюсь». В итоге концерт в Санкт-Петербурге перенесен на 24 сентября, а в Москве на 28 сентября.

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