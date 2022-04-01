Ксения Бородина сходила в театр с другом бывшего мужа: реакция Курбана Омаров

У ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной роман с близким другом бывшего мужа Курбана Омарова Тимофеем Симищенко.
Ксения и не стремилась особо тщательно скрывать, что встречается с приятелем Курбана, правда, тоже уже бывшим.
На днях парочка вместе ходила в театр. Курбан Омаров не смог пройти мимо это события и публично съехидничал.
Он дал понять, что подобные культурные развлечения не могут входить в сферу мужских интересов, чем выказал собственную необразованность.
«Трофим, тебя в театр затащили? Даже я сопротивлялся этому до последнего. Два раза заснул во время действий и храпел, чтобы меня туда больше не тащили», — съехидничал Курбан Омаров в своем микроблоге.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись летом прошлого года. Дружеские отношения паре сохранить не удалось. Ксения и Курбан не общаются.
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