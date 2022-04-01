«Это одна из самых целомудренных съемок»: Анна Семенович – о фотосессии Евгении Медведевой

Как отметила певица и актриса, девочки в каталоге купальников выглядят куда откровеннее.

Певица и актриса Анна Семенович оценила фотосессию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом… что еще надо для мужского журнала? На самом деле — это одна из самых целомудренных съемок». Анна Семенович

Как отметила Анна Семенович, многие девочки в купальниках выглядят куда откровеннее. В качестве примера она привела себя, потому что нередко снималась для мужских журналов. Ее фотосессии, как подчеркнула Семенович, были куда откровеннее и провокационнее.

Певица посоветовала Медведевой не обращать внимания на злые комментарии. Это, как она думает, все от зависти. Семенович подметила, что Медведева прекрасна и ее фото не могут не радовать глаз, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгения Медведева попала на обложку популярного мужского журнала. Звезда снялась в откровенной фотосессии.

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