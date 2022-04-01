Деми Мур нашла себе возлюбленного помладше и не из мира кино

Трижды побывавшая замужем актриса Деми Мур вот уже почти десять лет живет себе без новых браков, наслаждаясь обществом бывшего мужа Брюса Уиллиса и трех взрослых дочерей от него.

Но личная жизнь 59-летей звезды не застыла. И вот журналисты узнали, с кем в 2022 году встречается знаменитость.

Новый возлюбленный госпожи Мур не является селебрити. Это швейцарский шеф-повар, владеющий несколькими ресторанами в Нью-Йорке, Дэниел Хамм. Как пишет издание People, в марте пару сфотографировали на Неделе моды в Париже — актриса и кулинар пришли вместе на показ бреда Chloé.

Дэниелу 46 лет. Кроме ресторанного бизнеса, он занимается написанием кулинарных книг и благотворительной деятельностью.

Любопытно, что новость о новом возлюбленном Деми Мур появилась практически сразу после того, как она публично поблагодарила Брюса Уиллиса за их «смешанную семью». У актера, напомним, уже давно другая жена и двое детей в новом браке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.