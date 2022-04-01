Полный люкс! Пугачева в вечернем платье с разрезом блеснула тонкими щиколотками на памятном фото

На памятных снимках, датированных еще 2015 годом, Алла Пугачева предстала на музыкальном фестивале «Новая волна» в роскошном вечернем образе. Примадонна — частый гость в бутике модельера Игоря Гуляева. В звездном гардеробе певицы есть люксовые наряды от таких именитых кутюрье, как Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев.

На одном из светских мероприятий жена шоумена Максима Галкина появилась в монохроном черном платье, сделав ставку на силуэт. Главное в образе — стройность ног и фактурность. В вечернем ансамбле с разрезом и рукавами три четверти Примадонна продемонстрировала свой идеальный вкус. И при этом, словно случайно, сверкнула тонкими щиколотками.

Сама Алла Пугачева уточнила, что хочет выглядеть мамой, а не бабушкой рядом со своими детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Весенние каникулы Примадонна с шоуменом Максимом Галкиным проводит в Израиле. Певица, как пишут в бульварной прессе, сняла в аренду для семьи трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!