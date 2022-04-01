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«Отдыхаем»: Джиган бросил семью и улетел в Израиль для возможного получения гражданства

Модель Оксана Самойлова с четырьмя детьми осталась пока в Дубае.

«Отдыхаем»: Джиган бросил семью и улетел в Израиль для возможного получения гражданства
Джиган. Фото: Global Look Press

Рэпер Джиган в «Телеграм» опубликовал ролик из Израиля, куда он прибыл один без своей семьи. Модель Оксана Самойлова с четырьмя детьми находится пока в Дубае.

На кадрах можно увидеть его в одном из домов в Израиле с друзьями. Вся честная компания пьет пиво.

«Отдыхаем», — кратко прокомментировал ролик Джиган.

Напомним, что Джиган вместе со своей семьей целый месяц находился в Дубае. В Россию он возвращаться, судя по всему, в ближайшее время не собирается.

Между тем, уже поползли слухи об ускоренном получении Джиганом израильского гражданства. Возможно, он оформит паспорта другого государства и своей семье.

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