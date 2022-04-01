«Уменьшился в два раза»: Собчак показала крохотный размер билетов в челябинском транспорте

На такую меру власти пошли, судя по всему, ради экономии бумаги.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» показала, как изменился размер билетов в общественном транспорте Челябинска. Надо заметить, что квитки стали заметно меньше.

«В челябинском общественном транспорте размер билетов уменьшился в два раза». Ксения Собчак

Судя по всему, на такие меры в Челябинске пошли в связи с нехваткой бумаги, с которой по всей стране сложилась не очень хорошая ситуация.

Отметим, что ситуация с бумагой в России уже заметно улучшилась. Во всяком случае, цены на бумагу по всей стране поползли вниз.

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