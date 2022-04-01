«Теперь еще буду в каждом туалете»: Ольга Бузова стала лицом туалетной бумаги

Как отметила певица и телеведущая, ей хочется поделиться хорошей новостью.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграме» сообщила радостную, как она считает, новость для своих многочисленных поклонников.

«Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова еще будет в каждом туалете». Ольга Бузова

Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых раскрученных звезд российского шоу-бизнеса. У нее большая армия фанатов по всей стране.

Заметим, что Ольга Бузова сейчас активно развивает свой «Телеграм». Пока у нее нет и миллиона подписчиков.

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